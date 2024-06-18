Укрэнерго определилось с отключениями электроэнергии в среду

В среду графики отключений электроэнергии в регионах Украины будут действовать в течение всех суток. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Завтра все облэнерго будут использовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00. Причина – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды, информируют энергетики.

В компании заверили, что не будет ограничиваться энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения.