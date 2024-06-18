В Чехии глава компании, замешанной в скандале с Минобороны Украины, предварительно совершил суицид

В Праге нашли мертвым председателя совета директоров кредитного союза Podnikatelská družstevní záložna Роберта Зеленка. Он был замешан в деле о контракте на поставку вооружений между украинским Минобороны и компанией Львовский арсенал. Тело мужчины было обнаружено еще 8 июня. По данным iDnes, речь идет о Роберте Зеленке, сообщает Новое время.

Накануне полиция объявила мужчину в розыск: утром он отвез свою дочь в школу и скрылся.

«Учитывая, что в последнее время исчезнувший имеет психологические проблемы и имеет тревожные состояния, не исключается, что его жизни угрожает опасность» , — отмечали в полиции 7 июня.

Журналисты отмечают, что сначала в сообщении полиции говорилось, что пропавший мужчина «предположительно совершил самоубийство». Однако позже заявление было отредактировано «из уважения к семье усопшего», а упоминание о суициде убрано.

Зеленка возглавлял PDZ, на счета которой компания WDG promet семьи хорватского торговца оружием Звонка Зубака получала средства от украинского Министерства обороны.

Позже эти деньги были выведены из PDZ наличкой. В 2022 году WDG promet была задействована в двух контрактах по закупке боеприпасов для ВСУ: на 100 тысяч минометных мин и на 100 тысяч танковых выстрелов.

По контракту о минах посредниками между Минобороны и WDG были словацкая компания Sevotech и украинская — Львовский арсенал. А контракт о танковых выстрелах между МОУ и WDG был заключен напрямую.