"Схемы" показали спутниковые фото горящей нефтебазы в Азове после атаки БпЛА

Издание "Схемы" показало последствия атаки беспилотников на НПЗ российского города Азов в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня. Днем там еще продолжался пожар. Об этом говорится в материале "Схем" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, сообщает Украинская правда.

Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы еще продолжался пожар. Однако оценить степень поражения нефтебазы сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Потерпевшая поражение нефтебаза относится к предприятию "Азовпродукт". Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, загоревшихся в результате атаки украинских беспилотников.

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В Минобороны РФ атаки на нефтебазы не комментировались. Впрочем, губернатор Ростовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Напомним, ночью 18 июня в городе Азов Ростовской области РФ в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Российские Telegram-каналы писали, что до этого местные жители слышали 5 взрывов.

Собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что их беспилотники атаковали ростовские нефтебазы "Азовпродукт" и Азовский филиал ООО "Доннефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом.