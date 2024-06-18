Омбудсмен: РФ предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог авто ВСУ

Россия вербует украинских детей для того, чтобы те поджигали транспорт военнослужащих Вооруженных Сил Украины – за это предлагают несколько тысяч долларов. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает Лига.net.

По его словам, "заработок" страна-агрессор предлагает через соцсети. В настоящее время зафиксированы случаи поджога авто военных в Киеве, Одессе, Днепре.

"Такая ситуация и вербовка детей со стороны РФ – очередной способ РФ дестабилизировать ситуацию в Украине" , – сообщил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека напомнил, что за поджог имущества есть уголовная ответственность, и призвал родителей донести это своим детям.