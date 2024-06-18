КСУ отложил заседание, на котором должны были избрать председателя суда - источник

Во вторник, 18 мая, судьи Конституционного суда провели специальное пленарное заседание, на котором рассматривался вопрос избрания председателя суда. Со ссылкой на осведомленного собеседника в суде, сообщает Укринформ.

«Сегодня состоялось специальное пленарное заседание, которое проходит с декабря прошлого года. Рассматривался вопрос избрания председателя, но голосование не состоялось. Заседание не завершилось. Его перенесли» , - сказал собеседник агентства.

Сейчас есть один претендент на должность главы КС – судья Владимир Мойсик. Однако через полгода – 27 января следующего года – у него заканчиваются полномочия судьи.

Ранее на этот пост также претендовал Сергей Головатый, у которого 29 мая закончились полномочия судьи.

По словам собеседника, другие судьи пока не решаются выдвигать свои кандидатуры, поскольку не уверены, что наберут необходимые 10 голосов в свою поддержку из существующих 13 судей.

29 мая текущего года в и. главы Конституционного Суда Сергея Головатого закончились полномочия судьи в связи с достижением им 70-летнего возраста.

Поскольку у КС нет ни председателя, ни его заместителя, обязанности председателя Суда исполняет старший по возрасту судья, которым является Виктор Кривенко. А в случае его отсутствия – Владимир Мойсик.

Кроме того, на сегодняшний день КС работает на грани кворума: действующими остаются 13 судей при необходимом количестве 18. Для принятия решения Большой палаты КС требуется не менее 10 голосов.

Совещательная группа экспертов продолжает прием документов от кандидатов на должность судьи КС по квоте президента.

20 июня начнется прием документов для участия в конкурсе на две вакантные должности судей КС по квоте парламента.