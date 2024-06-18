В ОСГВ "Хортица" прокомментировали наступление оккупантов в Луганской области
Руководство ВСУ в курсе ситуации в Луганской области, где наступают российские военные. Захватчики получат адекватный ответ. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.
Журналисты озвучили спикеру информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч военных РФ. Волошин призвал украинцев не паниковать.
"Я скажу так, что руководству Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно", - сказал он.
Волошин добавил, что подробную информацию об уровне подготовки российской группировки и ее обеспечении сможет предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины, подразделения которого находятся в том направлении.
"Поэтому я скажу от нашей группировки, что Силы обороны и Вооруженные силы обороны готовы к любому развитию событий и наши защитники ответят и на том направлении", - сказал спикер.