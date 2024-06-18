В ОСГВ "Хортица" прокомментировали наступление оккупантов в Луганской области

Руководство ВСУ в курсе ситуации в Луганской области, где наступают российские военные. Захватчики получат адекватный ответ. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

Журналисты озвучили спикеру информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч военных РФ. Волошин призвал украинцев не паниковать.

"Я скажу так, что руководству Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно" , - сказал он.

Волошин добавил, что подробную информацию об уровне подготовки российской группировки и ее обеспечении сможет предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины, подразделения которого находятся в том направлении.