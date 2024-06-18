США ввели санкции против источников обогащения президента Республики Сербской
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети, которая обогащала президента Республики Сербской Милорада Додика. Он является союзником российского диктатора Владимира Путина. Со ссылкой на Минфин США, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сети, состоящей из двух физических и семи юридических лиц, обеспечивающих основные источники доходов президента Республики Сербской Милорада Додика и его семьи.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США осуждают продолжающиеся усилия Додика по разрушению институтов, которые обеспечивали мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и в регионе.
"Мы продолжим разоблачать мошеннические схемы, которые позволяют Додику и его семье эксплуатировать собственный народ ради личной выгоды", - добавил чиновник.
Стоит отметить, что Додик поддерживает тесные отношения с Россией и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.
Также Bloomberg писало, что влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.