Спикер парламента Литвы выступила в Верховной Раде

Глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выступила в Верховной Раде Украины, сообщает Укринформ.

Спикер литовского парламента убеждена, что Украина должна победить в войне, однако, по ее словам, "победа придет не только в битвах с оружием в руках, но и в битвах, которые проходят в наших сердцах и умах".

"Многие говорят о "красных линиях". За последние два с половиной года мы узнали, что эти линии часто навязаны, и Кремль стремится использовать наши страхи и наши колебания. Как и в шахматной партии, мы должны выбрать правильную стратегию, основанную на четких правилах, и придерживаться ее до конца, не колебаться и не отвлекаться, а главное – не поддаваться угрозам агрессора" , - сказала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, на практике это означает, что Украина должна своевременно получить всю необходимую военную помощь.

"Эта поддержка должна быть предоставлена без каких-либо условий или ограничений. Украина имеет суверенное право защищаться в соответствии с международным правом, отражать атаки как со стороны России, так и со стороны оккупированных ею территорий" , - подчеркнула глава Сейма Литвы.

Чмилите-Нильсен подчеркнула, что Литва делает все возможное, чтобы помочь Украине в войне против России, и заверила, что поддержка будет продолжена.