В МИД Эстонии назвали "ловушкой" заявления Путина о готовности к переговорам

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов назвал ловушкой так называемые "мирные предложения" диктатора РФ Владимира Путина. Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Всевиов, который ранее занимал должность посла Эстонии в США, убежден, что глава Кремля выдвигает свои "мирные предложения" с целью заманить западные страны в ловушку. Дипломат заявил, что несмотря на то, что публично Путин говорит о якобы мире, нет никаких оснований считать, что он изменил свои цели.

"Я думаю, он точно знает, что делает. В его подходе мир и эти предложения являются ничем иным, как ловушкой, которую мы уже неоднократно видели. Его цель - заманить кого-нибудь в эту ловушку, чтобы потом разрушить единство Запада и поддержку украинского правительства. У него нет желания достичь мира, поскольку для этого он должен будет вывести свои войска из Украины" , - сказал представитель эстонского МИД.

Дипломат также добавил, что нужно следить, чтобы ни одна страна не попала в путинскую ловушку.

Кроме этого, Всевиов сказал, что мирные переговоры состоятся в одной из двух ситуаций: если страна-агрессор Россия придет к выводу, что зашла в тупик и согласится вывести свои войска из Украины, или если Украина рухнет под бременем войны и будет вынуждена принять продиктованные условия.

Однако, как отметил дипломат, в последнем случае это уже не будет иметь ничего общего с переговорами. Всевиов добавил, что Украине нужен справедливый и длительный мир.