Украина заключила контракт на 54 артиллерийских установки RCH 155

Украина подписала контракт и заказала самоходные артиллерийские установки RCH-155. Со ссылкой на заявление компании-производителя установок KNDS, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным KNDS, украинская армия подписала с их предприятием контракт о поставке 54 САУ RCH-155. Однако конкретные детали сделки компания не разглашает.

Ранее было известно, что благодаря финансированию от Германии Украина стала первым заказчиком этих колесных САУ в количестве 18 единиц.

Артиллерийская установка RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) разработана на базе колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8х8 немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Эта система оснащена автоматизированным башенным артиллерийским модулем AGM, использующим артиллерийскую часть от немецкой самоходной гаубицы PzH 2000. Длина ствола пушки составляет 52 калибра.

Модуль AGM безлюден, поэтому экипаж самоходной артиллерийской установки RCH 155 состоит только из двух человек. Боекомплект модуля включает в себя 30 снарядов.

По данным производителя, дальность стрельбы установки составляет 40 км, а с использованием снарядов V-LAP – до 52 км. Также установка способна использовать дальнобойные снаряды VULCANO и EXCALIBUR.