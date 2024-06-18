Кабмин утвердил форму удостоверения для вручения повесток
Кабинет Министров во вторник, 18 июня, утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.
Он отметил, что Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, то есть, постановления № 560.
Правительство установило форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки.
«Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)», — отметил он.