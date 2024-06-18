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Кабмин утвердил форму удостоверения для вручения повесток

Кабмин утвердил форму удостоверения для вручения повесток
Фото: facebook.com/RivneTTCKtaSP

Кабинет Министров во вторник, 18 июня, утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки.﻿ Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.

Он отметил, что Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, то есть, постановления № 560.

Правительство установило форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки.

«Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета)», — отметил он.

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