Кабмин утвердил форму удостоверения лица, вручающего повестки

Кабинет Министров во вторник, 18 июня, утвердил форму служебного удостоверения, которое назначенный представитель должен предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки.﻿ Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Новое время.

Он отметил, что Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, то есть, постановления № 560.

Правительство установило форму служебного удостоверения, которое представитель, назначенный приказом руководителя для вручения повесток, обязан предъявить по требованию гражданина во время вручения повестки.