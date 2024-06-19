ISW объяснил, зачем Россия обвиняет Украину в преступлениях

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают заочные обвинения Россией украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях попыткой ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции и намеком на то, что Украина не должна существовать как независимое государство, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Российское правительство заочно обвиняет украинских военнослужащих и военных чиновников в преступлениях, пытаясь ввести российское федеральное законодательство за пределами своей юрисдикции и намекая на то, что Украина не должна существовать как независимое государство".

Как отмечается в обзоре, Министерство внутренних дел России 18 июня объявило бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего заместителя начальника Генштаба Украины Виктора Бокия в российский розыск и заочно обвинило их в неопределенных военных преступлениях.

При этом 17 июня Следственный комитет России принял решение о заочном задержании украинского командира по обвинению в том, что он помог сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в феврале 2024 года, что является законным актом войны и нормальным событием для двух воюющих государств.

Ранее российское МВД абсурдно объявило в розыск нескольких чиновников из большинства стран-членов НАТО на западном фланге за нарушение различных российских законов, в то время как эти чиновники находились в своих странах, где российское законодательство не имеет юрисдикции.

Так же российские официальные лица временно объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка и бывшего президента Украины Петра Порошенко за якобы нарушение российского законодательства, в то время как эти должностные лица находились за пределами России.

"ISW продолжает считать, что решение России объявить в розыск западных должностных лиц за нарушение российских федеральных законов за пределами России является частью ее усилий, направленных на нарушение суверенитета стран-членов НАТО и оправдание возможной будущей российской агрессии против НАТО.

Преследование Кремлем украинских военнослужащих и политического руководства, участвующих во вполне законной оборонительной войне против вторжения иностранного государства, в стиле преследования внутренних террористов, подчеркивает устойчивое убеждение России в том, что украинское государство не существует и не должно существовать как политическая единица, отделенная от России".

Ключевые выводы ISW за 18 июня: