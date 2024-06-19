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Курс валют НБУ на 19 июня

Курс валют НБУ на 19 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 19 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июня, снизился до отметки 40.5493 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 9 коп до 43.4486 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.3922 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 45.6688 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.9789 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.549300 --0.0992
EUR Евро 43.448600 --0.088
GBP Фунт стерлингов 51.392200 --0.0851
CHF Швейцарский франк 45.668800 +0.1141
PLN Польский злотый 9.978900 --0.0057

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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