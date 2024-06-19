Курс валют НБУ на 19 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 19 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июня, снизился до отметки 40.5493 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 9 коп до 43.4486 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.3922 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 45.6688 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.9789 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.549 300 EUR Евро 43.448 600 GBP Фунт стерлингов 51.392 200 CHF Швейцарский франк 45.668 800 PLN Польский злотый 9.978 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.