Курс валют НБУ на 19 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 19 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 июня, снизился до отметки 40.5493 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 9 коп до 43.4486 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.3922 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 45.6688 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 9.9789 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.549300
|EUR
|Евро
|43.448600
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.392200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.668800
|PLN
|Польский злотый
|9.978900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.