В ВМС рассказали о вражеских ракетоносителях в Черном и Азовском морях

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 19 июня, фиксируется пребывание четырех российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что общий залп ракет данной корабельной группировки в Черноморско-Азовском регионе может составить 24 ракеты.

Так, рассказали в ВМС, по состоянию на 6:30 утра среды были замечены:

в Черном море - 2 корабля РФ, 1 из которых являются носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море - 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет;

в Средиземном море - 1 российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, проинформировали военные, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , - добавили военные.

Как сообщалось ранее, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

Добавим, также представитель ВМС рассказал, что оккупанты устанавливают боновые заграждения в Черном море в несколько слоев, однако украинские морские дроны все равно поражают корабли захватчиков.