Россияне ночью обстреляли Херсон: горели частные дома, ранена женщина

В ночь на 19 июня российские оккупанты обстреляли город Херсон, в результате атаки горели частные жилые дома, один человек получил ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

"Ночью армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон. Под огнем были жилые кварталы города. В Корабельном и Днепровском районах зафиксированы попадания в дома".

Глава ГВА добавил, что в частном секторе в результате вражеских обстрелов возникли несколько пожаров, их оперативно потушили.