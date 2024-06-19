В НАТО обеспокоены возможной помощью КНДР от РФ в ракетной программе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен помощью, которую Россия может предоставить ракетной и ядерной программам Северной Кореи на фоне визита хозяина Кремля Владимира Путина в КНДР. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, сообщает Европейская правда.

По словам генсека Альянса, война России в Украине поддерживается Китаем, Северной Кореей и Ираном, которые желают поражения западным союзникам.

"Мы, конечно, также обеспокоены потенциальной поддержкой, которую РФ оказывает КНДР, когда речь идет о поддержке ее ракетной и ядерной программ" , – сказал Столтенберг.

Он обратил внимание на военную поддержку, которую Россия получает от Северной Кореи и от Ирана, а также как Китай поддерживает военную экономику РФ.

"Они (Китай) не могут продолжать иметь нормальные торговые отношения со странами Европы и в то же время разжигать самую большую войну, которую мы видели в Европе со времен Второй мировой войны" , – отметил Столтенберг, добавив, что на определенном этапе для Пекина должны быть "последствия".

Генсек НАТО указал, что еще слишком рано говорить, какими могут быть эти последствия, "но это должен быть вопрос, который мы должны решить, потому что продолжать так, как это происходит сегодня, не является жизнеспособным (решением)".

Путин, находясь с государственным визитом в КНДР, на переговорах с ее лидером Ким Чен Ыном пообещал углубить торговые и безопасностные связи и поддержать Северную Корею против США.