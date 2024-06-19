В "Энергоатоме" подсчитали ущерб, нанесенный от оккупации ЗАЭС

Прямой ущерб НАЭК "Энергоатом" из-за оккупации Запорожской атомной электростанции по состоянию на июнь 2024 года превысил 210 млрд грн, сообщает Деловая столица.

Об этом и. о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин заявил в интервью пресс-службе собственной компании.

По его словам, ежемесячно из-за простоя Запорожской АЭС "Энергоатом" теряет около 6 млрд грн. Котин уточнил, что только за первую неделю пребывания оккупантов на атомном объекте, "Энергоатом" получил прямых убытков в 35 млрд грн.

"На сегодня мы уже потеряли более 210 млрд грн из-за того, что Запорожская АЭС не работает" , — сказал Котин.

В "Энергоатоме" не подсчитали убытки из-за вынужденного перемещения работников Запорожской АЭС на подконтрольную правительству Украины территорию.

"Сейчас они ставят политические цели и шантажируют весь мир Запорожской атомной станцией. Будут пытаться использовать ее как инструмент в их договоренностях по окончанию войны. Держат это как козырную карту за спиной, чтобы использовать, когда совсем будет плохо" , — подчеркнул и.﻿ о. председателя правления.

Как повiдомлялось, 31 мая Котин заявил, что в настоящее время технически невозможно перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС. Когда россияне наконец-то это поймут, тогда они покинут станцию.