В Украине запустили е-карту услуг для ветеранов войны: как она работает

С помощью электронной карты ветераны, их семьи, семьи погибших защитников могут найти услуги, предлагаемые государством, негосударственными и международными организациями, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.

Электронная Карта услуг для ветеранов войны в общинах доступна на платформе "е-Ветеран"﻿,

На карте ветераны, их семьи, семьи погибших защитников могут найти услуги, предлагаемые государством, негосударственными и международными организациями.

Можно отфильтровать информацию по таким параметрам:

место предоставления услуг в областях и громадах;

тип услуг;

описание услуг, категория получателей и условия предоставления.

В настоящее время на портале представлено 7542 услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до необходимых для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

Скриншот е-Карты

Алгоритм работы с е-Картой:

пользователь заходит на сайт;

отфильтровывает область, громаду, тип услуги;

изучает опции, предоставляемые в пределах услуги;

видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу ее получает

Как отмечается, портал содержит информацию для упрощения процесса по принципу "нашел-пришел-получил" для каждого ветерана.

"В случае, если пользователю попалась неточная или неполная информация — следует сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции по ветеранской политике" , — добавляют в Минветеранов.

Е-Карта будет обновляться каждый день.

За достоверность и полноту информации, отраженной на платформе, несут ответственность предоставившие ее организации.

"Обращаем внимание, что на е-Карте могут быть отображены адреса предоставления услуг на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий, однако это зарегистрированные адреса, а сами услуги перемещены в безопасные регионы" , — добавляют в министерстве.

Как сообщалось, в приложении "Резерв+" появились QR-код и электронный документ.