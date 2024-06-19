В Украине запустили е-карту услуг для ветеранов войны: как она работает
С помощью электронной карты ветераны, их семьи, семьи погибших защитников могут найти услуги, предлагаемые государством, негосударственными и международными организациями, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства по делам ветеранов.
Электронная Карта услуг для ветеранов войны в общинах доступна на платформе "е-Ветеран",
На карте ветераны, их семьи, семьи погибших защитников могут найти услуги, предлагаемые государством, негосударственными и международными организациями.
Можно отфильтровать информацию по таким параметрам:
- место предоставления услуг в областях и громадах;
- тип услуг;
- описание услуг, категория получателей и условия предоставления.
В настоящее время на портале представлено 7542 услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до необходимых для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.
Алгоритм работы с е-Картой:
- пользователь заходит на сайт;
- отфильтровывает область, громаду, тип услуги;
- изучает опции, предоставляемые в пределах услуги;
- видит адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу ее получает
Как отмечается, портал содержит информацию для упрощения процесса по принципу "нашел-пришел-получил" для каждого ветерана.
"В случае, если пользователю попалась неточная или неполная информация — следует сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции по ветеранской политике", — добавляют в Минветеранов.
Е-Карта будет обновляться каждый день.
За достоверность и полноту информации, отраженной на платформе, несут ответственность предоставившие ее организации.
"Обращаем внимание, что на е-Карте могут быть отображены адреса предоставления услуг на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий, однако это зарегистрированные адреса, а сами услуги перемещены в безопасные регионы", — добавляют в министерстве.
Как сообщалось, в приложении "Резерв+" появились QR-код и электронный документ.