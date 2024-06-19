США ввели санкции против лидера боснийских сербов Додика

Соединенные Штаты внесли в санкционный список два физических и семь юридических лиц, являющихся основными источниками президента Республики Сербской и союзника лидера РФ Владимира Путина Милорада Додика, а также его семьи. Об этом заявили в министерстве финансов США, сообщает Европейская правда.

Милорад Додик, включенный в санкционный список США, использовал свое служебное положение для накопления личного состояния через компании, связанные с ним самим и его сыном Игорем Додиком, говорится в заявлении Минфина США.

Например, в 2024 году Милорад Додик и Игорь Додик использовали свой контроль над высшими должностными лицами правительства Боснии и Герцеговины, чтобы вне конкурса подписать государственный контракт с компанией от сети доходов Додика.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что Соединенные Штаты осуждают постоянные усилия лидера боснийских сербов, направленные на подрыв институтов, обеспечивших мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе.

"Мы продолжим разоблачать мошеннические схемы, позволяющие Додику и его семье эксплуатировать народ Республики Сербской ради собственной выгоды" , – отметил он.

Ранее правительство Республики Сербской, государственного образования в составе Боснии и Герцеговины назначило рабочую группу, которая должна подготовить проект соглашения о "мирном отделении" от этого балканского государства.

Напомним, президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, в связи с принятием в ООН резолюции о геноциде в Сребренице пообещал предложить соглашение о "мирном отделении" Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Сам Додик, находящийся под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине, после февраля 2022 четыре раза встречался с Владимиром Путиным в России.