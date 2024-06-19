Украинцы в мае приобрели 6 тысяч авто с дизельными двигателями: что выбирали
В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из них: 1,3 тысячи единиц новых (+8%) и 4,5 тысячи единиц подержанных, ввезенных из-за рубежа (-19%).
Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года. Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин также составила 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- RENAULT Duster - 306 ед;
- MITSUBISHI L200 - 152 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg - 98 ед;
- BMW X5 - 69 ед;
- BMW X3 - 65 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane - 433 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 316 ед;
- SKODA Octavia - 316 ед;
- NISSAN Qashqai - 219 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 ед.