Украинцы в мае приобрели 6 тысяч авто с дизельными двигателями: что выбирали

В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Укравтопром.

Из них: 1,3 тысячи единиц новых (+8%) и 4,5 тысячи единиц подержанных, ввезенных из-за рубежа (-19%).

Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года. Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин также составила 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

RENAULT Duster - 306 ед;

MITSUBISHI L200 - 152 ед;

VOLKSWAGEN Touareg - 98 ед;

BMW X5 - 69 ед;

BMW X3 - 65 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: