ОВА: Российские войска ударили "Градами" по больнице в Херсоне

Утром 19 июня российские войска обстреляли из РСЗО "Град" больницу города Херсон, повредив гараж и две машины "скорой помощи", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

"Российские войска продолжают атаковать медицинские учреждения Херсонщины. Под очередным ударом врага оказалась одна из больниц Херсона. По ней оккупанты выпустили не менее трех снарядов из РСЗО "Град". "Прилетело" по гаражу, в котором стояли "скорые".

Сообщается, что в результате удара повреждены две машины, также в одном из корпусов учреждения здравоохранения выбило окна.

"К счастью, пострадавших среди работников и пациентов больницы нет", − подытожили в ОВА.

Сейчас в области звучит воздушная тревога.

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