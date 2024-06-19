Канцлер Австрии считает допустимыми атаки Украины по территории России

Канцлер нейтральной Австрии Карл Нехаммер назвал допустимым применение Украиной оружия, которое западные союзники предоставляют Киеву, по целям в России, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью NZZ.

Главу правительства Австрии спросили, согласен ли он со словами министра обороны и его соратницы по Народной партии Клаудии Таннер о том, что Запад переходит красную линию, позволяя Украине бить по российской территории его оружием.

"Эта дискуссия указывает на неправильное политическое направление, и очень жаль, что акценты расставляются именно таким образом. Согласно международному праву, такие атаки по РФ являются допустимыми", – отметил Нехаммер.

Он заявил, что если Москва прекратит агрессию против Украины, военная помощь Киеву от западных стран автоматически уменьшится.

"Если же европейцы уступят, это может поощрить российских генералов пойти дальше, чем они уже делают", – отметил канцлер Австрии.

Ранее после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

Перед этим в Австрии возникли дебаты по поводу выделения этих средств. Министр обороны Клаудия Таннер выступала против участия государства в разминировании Украины до завершения боевых действий, считая это нарушением конституционного нейтралитета. Таннер считала, что помощь в разминировании должна предоставляться только после завершения войны.

Против любого участия Австрии в помощи Украине с разминированием выступили также в оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы.

Зато президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал к немедленной помощи Украине с гуманитарным разминированием.

Украинская сторона ранее обращалась к Австрии с просьбой помочь в разминировании территорий. Об этом, среди прочего, говорил и Владимир Зеленский во время обращения к депутатам нижней палаты австрийского парламента.