Венгрия назвала приоритеты председательства в ЕС: Украина не в приоритете

Венгрия, которая с 1 июля по ротации будет полгода возглавлять Совет ЕС, сообщила, что второй межправительственной конференции с Украиной и Молдовой в 2024 году не планируется. Об этом во вторник, 18 июня, сказал на брифинге в Брюсселе постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор, сообщает Deutsche Welle.

Первые межправительственные конференции (МУК) Евросоюза с Украиной и Молдовой назначены на 25 июня. Они станут официальным началом переговоров о вступлении этих стран-кандидатов в ЕС. Как сообщил представитель Венгрии, на МУК будут приняты переговорные рамки, а затем в отношении двух стран продолжится процесс скрининга, однако других существенных шагов в этом направлении не ожидается.

Евроинтеграционный приоритет Будапешта – Западные Балканы

В то же время Будапешт как глава Совета ЕС ставит перед собой задачу "сбалансировать" процессы расширения ЕС, а именно на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата "трио" Украины, Молдовы и Грузии активизировать действия Евросоюза в этой сфере по отношению к Западным Балканам, отметил Одор. К примеру, в течение следующих шести месяцев закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатками из этого региона.

"Мы хотим воспользоваться импульсом, мы видим, что можем ускорить процесс вступления стран Западных Балкан. Мы слишком долго ждали" , – сказал посол.

Он также выразил надежду, что в ближайшие полгода состоится саммит ЕС-Западные Балканы.

Брифинг в Брюсселе был посвящен приоритетам Венгрии как главе в Совете ЕС. На вопрос о том, какой линии следует ожидать в отношении России, ведущей агрессивную войну против Украины, а также в сфере помощи Киеву, Балинт Одор ответил, что Будапешт "будет внимательно следить за развитием событий и будет включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости".

Поддержка Украины тоже не в приоритетах

Среди перечисленных приоритетов Венгрии словосочетание "поддержка Украины" не прозвучало, в то же время были названы такие сферы как конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений.

"Расширение ЕС должно основываться на заслугах кандидатов" , – отметил посол.

Своим слоганом председательства в Совете ЕС Будапешт выбрал фразу "Вернем Европе былое величие" или "Сделаем Европу снова великой" по аналогии со слоганом предвыборной кампании экспрезидента США Дональда Трампа Make America great again.

Как напоминает dpa, в 2016 году, еще во время предвыборной кампании в США, венгерский премьер Орбан был единственным лидером в ЕС, который высказался в поддержку Трампа. В марте этого года Орбан назвал Трампа "президентом мира", а бывший американский президент назвал венгерского премьера "лучшим лидером" за всю историю.