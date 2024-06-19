Перезагрузка БЭБ: Комитет одобрил законопроект, не согласованный с партнерами

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Комитет одобрил не согласованный с международными партнерами текст закона #10439 по перезагрузке БЭБ" , - говорится в сообщении.

Решение поддержали 22 нардепа, воздержались - 3.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).