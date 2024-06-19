Нардеп с трибуны Рады нецензурно послал Путина и остальную "шоблу"

Нардеп Алексей Гончаренко, которого в России заочно приговорили к 10 годам тюрьмы обратился к президенту РФ Владимиру Путину и главе Госдумы Вячеславу Володину, сообщает Деловая столица.

Нардеп сделал нецензурное заявление с трибуны Верховной Рады во вторник 18 июня.

Кроме того, Гончаренко отреагировал на "мирные" инициативы Путина и Володина, которые прозвучали в ультимативной форме.

"Я хочу всем этим негодяям ответить – как депутат Верховной Рады, как тот, кого они сейчас к 10 годам приговорили: "Идите нах*й, клоуны". Я хочу сказать Володину, Путину и всей этой шобле, которые ставят нам какие-то ультиматумы. И мы не просто вас посадим, а повесим на столбах. Мы до всех доберемся за все то, что вы сделали с нашим государством. И вы это запомните" , – сказал он.

На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, 18 июня стало известно, что суд в Москве заочно "приговорил" депутата Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы.