Опендатабот: В Украине возросло количество случаев домашнего насилия

С начала 2024 года в Украине было открыто 1521 уголовное производство о домашнем насилии – это на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабота".

В среднем за месяц регистрируется 300 дел о домашнем насилии. Для сравнения, в 2021 году открывали около 200 в месяц.

Существенно снизилось количество дел, которые дошли до суда: если в 2022 и 2023 годах их было около 83%, то в этом году только 64% — это самый низкий показатель за последние пять лет.

Всего по информации "Опендатабот", в 2019 году было открыто 1 068 дел о домашнем насилии (759 поступило в суд), в 2020 году — 2 213 (1 823 попало в суд), в 2021 году — 2 432 (2 136 попало в суд), в 2022 году — 1 498 (1 249 дошло до суда), в 2023 году — 2 705 (2 243 поступило в суд).

Сколько браков и разводов регистрировали в Украине в 2011-2023 годах — на инфографике. В первый год большой войны украинцы чаще женились, но в 2023-м количество браков сократилось.

Как сообщалось, количество случаев домашнего насилия в Украине в 2023 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом, а количество зарегистрированных уголовных правонарушений этого направления увеличилось на 80%.