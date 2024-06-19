На Покровском направлении оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону ВСУ – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 129 боевых столкновений. Уже с начала этих суток произошло 42 столкновения. В частности, на Покровском направлении российские войска 13 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.00 19 июня.

Всего за прошедшие сутки, по уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар, с применением одной ракеты, 39 авиационных ударов (в частности, с применением 54 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, в том числе 102 с использованием реактивных систем залпового огня.

Вместе с тем, за сутки прошедшей авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, четыре пункта управления, командно-наблюдательный пункт, шесть средств ПВО и артиллерийскую систему.

С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью УАБ, применил 41 дрон-камикадзе и произвел более 600 обстрелов.

На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липке успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 130 человек убиты и ранены, уничтожены танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется. На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Две атаки российских оккупантов наши защитники отбили возле Нового и Клещеевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

За сегодняшний день на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 13 попыток прорвать наши оборонные рубежи неподалеку от Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. Восемь атак отражены подразделениями Сил обороны, еще пять – продолжаются. Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении неудачу потерпела атака врага неподалеку от Парасковеевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Времивском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровно. Еще одна атака продолжается у Урожайного. Потери позиций не допущены. Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении безуспешно завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов из левобережной части Днепра.

По остальным направлениям враг активных боевых действий не проводил. Ситуация по-прежнему.