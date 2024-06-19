Премьер Израиля раскритиковал США за задержку поставок оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране. Политик в коротком видеообращении заявил, что Вашингтон блокирует поставки некоторых типов оружия, и намекнул, что это замедляет израильское наступление в городе Рафах, сообщает Лига.net.

"Невозможно представить, что за последние несколько месяцев администрация удерживала оружие и боеприпасы для Израиля. Дайте нам инструменты, и мы закончим работу гораздо быстрее" , – заявил Нетаньяху.

Однако он не уточнил, поставки какого именно вооружения задерживаются.

Глава правительства страны также рассказал, что во время недавнего визита в Израиль государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что круглосуточно работает над устранением задержек.

"Блинкен заверил меня, что администрация работает день и ночь, чтобы устранить эти узкие места. Я действительно надеюсь, что это так. Так должно быть" , – подчеркнул он.

Издание Axios со ссылкой на двух неназванных собеседников среди американских чиновников сообщило, что после видеообращения Нетаньяху Белый дом отменил встречу между странами на высоком уровне по Ирану, которая была запланирована на 20 июня.

По словам одного из собеседников, команда Байдена была "взбешена и шокирована неблагодарностью Нетаньяху".