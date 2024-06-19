В Украине сохраняется заметный дефицит валюты – Нацбанк

Национальный банк остается основным участником валютного рынка, компенсируя из резервов дефицит валюты. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ за июнь 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в отчете, с октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, сопровождавшийся рядом валютных послаблений. Вместе эти решения несколько оживили рынок и увеличили его ликвидность.

"Однако заметный дефицит валюты сохраняется. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом. НБУ и дальше будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке" , - говорится в отчете.

В то же время, дальнейшее поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют Национальному банку необходимый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке и минимизировать чрезмерную его волатильность, добавили в НБУ.

По данным центробанка, прибыль банков от купли-продажи валюты сократилась на треть в годовом исчислении вследствие сужения курсовых спредов. Ее доля в операционном доходе банков сократилась до довоенного уровня - около 5%.

НБУ с октября 2023 г. перешел в режим "управляемой гибкости" курса и контролирует ситуацию на межбанковском рынке, снижая или повышая курс интервенций. С начала года НБУ продал на межбанке 12,7 млрд долларов. Эти расходы компенсируются за счет международной помощи Украине. Банки продают валюту населению с комиссией, поэтому наличный курс несколько выше курса межбанка.