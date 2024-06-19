Госэнергонадзор ожидает улучшения ситуации с электричеством в Украине

В ближайшие полтора месяца в Украине ожидается сложная ситуация со снабжением электроэнергией, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.

Он напомнил, что российские войска нанесли серьезные разрушения, а местами полностью уничтожили объекты маневровой генерации, что повлекло за собой дефицит электроэнергии в Украине и потребность введения стабилизационных отключений.

Чтобы обеспечить надежность работы атомных электростанций, проводятся обязательные плановые ремонты на энергоблоках. Как отметил Слободян, атомная генерация — базис, обеспечивающий более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы, развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.

В то же время, утверждает руководитель Госэнергонадзора, в ближайшие полтора месяца ожидается непростая ситуация со снабжением электроэнергией.

"Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением" , — добавил Руслан Слободян.

Как сообщалось, обновление перечня потребителей с гарантированным электроснабжением планируется завершить к июлю.