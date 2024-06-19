В Киев с официальным визитом прибыл глава Сейма Польши

В Украину впервые с официальным визитом прибыл маршалок Сейма Польши Шимон Головня. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, сообщает Укринформ.

"Это первый визит спикера Сейма Польши. Ценно, что свой визит спикер начинает с чествования и возложения цветов к Стене памяти возле Михайловской площади" , - подчеркнула она.

Кондратюк подчеркнула, что это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-польских отношений.