Минобороны: В приложении "Резерв+" сгенерировали более 500 тысяч QR-кодов

В мобильном приложении "Резерв+" пользователи получили более 500 000 тысяч военно-учетных документов. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает Укринформ.

"Более 500 000 военно-учетных документов получили пользователи "Резерв+". Это почти треть всех обновлений данных в приложении. Представим, сколько времени оформления этих документов заняло бы в ТЦК?" , - отметила Черногоренко.

Она напомнила, что получить военно-учетный документ сейчас можно в несколько кликов. Также это можно сделать из 176 стран.