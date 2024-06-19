Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление, сообщает Украинская правда.

Об этом он написал в Facebook.

"О расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных".

По его словам, также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника.

"Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации" , - подчеркнул генпрокурор.

Костин добавил, что этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России.

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