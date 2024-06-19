Установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность военного, которого обезглавили оккупанты на Донетчине, также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление, сообщает Украинская правда.
Об этом он написал в Facebook.
"О расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных".
По его словам, также были идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника.
"Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации", - подчеркнул генпрокурор.
Костин добавил, что этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России.
Что предшествовало:
- Перед этим в ОГП сообщили, что в Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование.
- По данным ведомства, 17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений оккупационных войск РФ в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их. Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.