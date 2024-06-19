Аренда, ипотека, покупка жилья: НБУ оценил ситуацию на рынке недвижимости

Спрос на жилую недвижимость в Украине постепенно растет, но остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны. Ожидать значительного роста спроса не стоит, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова на презентации "Отчета о финансовой стабильности" НБУ на Youtube.

По ее словам, НБУ следит за количеством сделок на рынке.

"Так вот, количество сделок сейчас вдвое ниже, чем оно было раньше" , - сказала она.

Дадашова сообщила, что количество сделок растет "из месяца в месяц, квартал в квартал, но это касается прежде всего вторичного рынка".

"Первичный рынок достаточно стабильно на низких показателях. Там довольно низкие объемы сделок. И сейчас на самом деле риски безопасности и неопределенность значительно сдерживают инвестирование в жилье на ранних стадиях строительства. А при отсутствии инвестиций фактически предложение жилья не пополняется новыми объектами, которые были бы построены полностью или в значительной степени во время военного положения" , - рассказала представитель НБУ.

То, что сейчас заявляется на первичном рынке – это достройка или ввод в эксплуатацию, сказала Дадашова.

"В дальнейшем спрос на жилье вряд ли будет расти стремительно. Его будут подпитывать государственные программы и рост доходов населения. В то же время будут сохранять свое действие и факторы, значительно демотивирующие приобретать жилье: существенная неопределенность течения боевых действий и высокие риски безопасности" , - говорится в обзоре НБУ.

Цены на жилье

По данным НБУ, на вторичном рынке цены на жилье растут, однако эта тенденция скорее отражает движение обменного курса, чем изменение фундаментальных факторов спроса и предложения. Сделки на рынке все еще заключают с дисконтом от заявленных в объявлениях цен, хотя дисконты уменьшаются.

Заявленные цены на первичном рынке недвижимости тоже растут. С начала года заметно подорожало жилье в Ужгороде - на 15% и во Львовской области - на 14%, тогда как в Киеве - всего на 2%.

"Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а кое-где и выше стоимости жилья на вторичном рынке. С учетом рисков недостроя и стоимости ремонта существенное ценовое преимущество - на стороне вторичного жилья" , - добавили в НБУ.

Аренда жилья

По данным НБУ, аренда жилья дорожала. Арендную ставку повышают, в том числе в снятом жилье.

"Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам ее аренды" , - говорится в обзоре.

Ипотека

По данным НБУ, доля ипотеки в сделках покупки жилья достаточно незначительна – 5,4%. Однако этот показатель существенно выше, чем перед полномасштабным вторжением. Почти все ипотечные сделки заключены по программе єОселя, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. По условиям єОселя кредитуется приобретение новых готовых объектов (не старше 10 лет) и объектов на поздних стадиях строительства, отмечают в НБУ

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала года выросла на 5,1% до 6942 гривен в мае 2024 года.

Цены на жилую недвижимость в Украине в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%.