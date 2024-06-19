Покушение на казахского журналиста в Киеве: Токаев "будет способствовать расследованию"

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию, сообщает Украинская правда.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона, а его принципиальная позиция направлена на то, что в государстве должен царить закон и порядок.

Также президент Республики Казахстан поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне.

"Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать преступление, произошедшее вчера в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова.

Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне относительно этого серьезного инцидента. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы присоединиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины" , – заявил он.

Напомним, в Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к авто и выстрелил в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова, который находился в машине.

Жена казахского журналиста Айдоса Садыкова в комментарии "Украинской правде" сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также она убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.