Рада в первом чтении поддержала законопроект о создании военной полиции
Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№6569-д), сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.
Цель военной полиции - обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.
Задачи военной полиции:
- предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;
- производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции;
- оперативно-розыскная деятельность;
- предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;
- обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;
- защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;
- защита государственного имущества от противоправных посягательств;
- обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих;
- контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.
Добавим, что идея создания военной полиции появилась до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о военной полиции в конце мая 2024 года.