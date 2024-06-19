Бойцы ВСУ рассказали, как захватили танк-сарай и пленили россиян

Двое боевых медиков 244 батальона теробороны ВСУ 112-й отдельной бригады взяли в плен механика-водителя российского танка-сарая, о котором сообщалось ранее, когда оккупант заблудился и подошел к ним спросить, как проехать в Клещеевку, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила 112 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

"Вражеский "танк-сарай", который разлетелся 17 июня по сети, − служил лишь бронетранспортером для перевозки личного состава, потому что пушка в нем не работала. Блуждая ночью в районе Клещеевки он увидел нашу М113 ("Мку") из 2 батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и, подумав, что это свои, стал ехать за ней. "Мка" немного удивились, что за ней гоняется танк и может стрельнуть и поэтому спряталась в посадку. Танк доехал до посадки и механ вышел спросить, как проехать в Клещеевку".

Сообщается, что в то время с "Мки" вышли боевые медики 244 батальона "Тойота" и "Мокрый" и взяли в плен механика-водителя "танка-сарая" по имени Толик.

"После этого Толика забрали в "Мку" и уехали. А уже утром бойцы 22 механизированной бригады, проезжая мимо, увидели "плохо лежащий" танк и затрофеили его вместе с остатками экипажа, которые там спрятались", − подытожили в 112 ОБр ТрО.

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