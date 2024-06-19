В Нацбанке назвали причины роста доходов украинцев

Реальные доходы населения Украины заметно растут из-за повышения зарплат, пенсий и снижения инфляции. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию, соответственно растут тоже быстро" , - сказала она.

По данным НБУ, в 2024 году рост реальных доходов населения ускорился. Растет основная их составляющая – зарплаты, прежде всего в частном секторе. Этому способствует дальнейшее возобновление экономической активности.

"С другой стороны, среднюю зарплату вверх двигает усиление конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. Предприятия и дальше испытывают нехватку квалифицированных работников" , - говорится в отчете.

Как отмечают в НБУ, более половины опрошенных Минэкономики и МОМ в феврале – марте работодателей отмечает, что поиск работников – главная сложность деятельности.

Положительно на объемы доходов сказалось поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле. Подпитывает общий рост доходов населения увеличение выплат в бюджетных учреждениях, а также денежного довольствия военнослужащих. За счет возобновления доплат за февраль-апрель 2024 номинальные выплаты военным выросли на 10% в годовом измерении. Продолжается также рост пенсионных выплат благодаря индексации. Другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции, отметили в НБУ.