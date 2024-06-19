Минобороны Британии: Странный визит Путина в КНДР является предупреждением
Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс считает, что визит в КНДР главы Кремля Владимира Путина с его странными сценами следует воспринимать как предупреждение, сообщает Европейская правда.
Шаппс назвал сцены из визита Путина в Северную Корею "странными" и предостерег, что их следует воспринимать как предупреждение.
"Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать", – отметил министр.
После прибытия Путина в КНДР Ким Чен Ын проехал с российским правителем из аэропорта в лимузине в огромном кортеже по улицам Пхеньяна, где здания были украшены гигантскими российскими флагами и портретами Путина.
Путин посетил роскошную церемонию встречи на главной площади города, где они с Кимом отсалютовали почетному караулу и прошли по красной дорожке.
Площадь была заполнена тысячами зрителей, в том числе детьми с воздушными шариками и людьми в футболках с красным, белым и синим цветами российского и северокорейского флагов.
Огромные толпы выстроились на улицах, чтобы встретить кортеж Путина. Они скандировали "Добро пожаловать, Путин", размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.
Российские пропагандистские издания заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил "полную поддержку" российской агрессии в Украине во время визита правителя Кремля в КНДР.
Сообщалось, что переговоры Путина и Кима с участием делегаций продолжались около полутора часов. По итогам лидеры двух государств подписали соглашение о партнерстве.
Первый визит Путина в Северную Корею за 24 года происходит на фоне роста беспокойства по поводу договоренности о поставках оружия Москве для российской войны в Украине.