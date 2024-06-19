Зеленский подписал закон, вводящий штрафы за сексуальные домогательства в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №8329, предусматривающий штрафы в размере до 2720 грн за отправку унизительных сообщений сексуального характера, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует карточка﻿ законопроекта на сайте Рады.

Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" объясняет, что сексуальное домогательство содержит действия сексуального характера, которые не затрагивают половую свободу или половую неприкосновенность, но могут оскорбить или унизить достоинство личности, сопровождаясь созданием враждебной или оскорбительной среды.

За это может быть наложен штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, общественные работы на срок от 20 до 40 часов или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.