В Киеве произошел порыв теплосети: грязная вода затопила улицы

19 июня в Киеве, в Шевченковском районе, произошел порыв теплосети. Грязная вода затопила улицы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают соцсети, КГГА.

Так, очевидцы делятся в сети кадрами затопленных улиц на пересечении Жилянской и Симона Петлюры. Грязная вода вытекает прямо на проезжую часть.

Что произошло?

В КГГА позже отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети по ул. Симона Петлюры.

"Повреждение произошло во время гидравлических испытаний. Вскоре аварийный участок теплосети заменят. Энергетики подчеркивают, что гидравлические испытания - обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону" , - констатируют в администрации.

Зачем проводят испытания?

Испытания позволяют обнаружить и своевременно устранить "слабые" места трубопроводов летом и своевременно заменить поврежденные участки.

"Поэтому подобные повреждения, особенно на участках трубопроводов большого диаметра, могут происходить, пока будут продолжаться тестирования" , - добавили в КГГА.

Затопления в Киеве

Киев затапливает не впервые. Правда, если в данном случае причиной тому стали проблемы с трубопроводом, то в другом - сильные осадки.

Например, 12 июня Киев затопило из-за сильного ливня. Он стал одним из самых масштабных за последние 30 лет.