Доля кредитов в расходах украинцев историческом максимуме – Нацбанк

Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло в IV квартале 2023 года исторического максимума, наблюдавшегося в 2021 году, - 16%. Для небанковских кредитов этот показатель не превышает 1%.﻿ Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ за июнь 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Хотя влияние кредитования на потребление все еще не определяющее, его вклад постепенно растет. Ожидается устойчивый спрос на потребительские займы и в дальнейшем будет сохраняться, подпитан прежде всего ростом доходов и потребительскими настроениями" , - говорится в обзоре.

По данным НБУ, стремительный рост кредитного портфеля происходит сопоставимо изменению доходов домохозяйств. Так что совокупная долговая нагрузка населения остается низкой. Соотношение валовых кредитов и доходов составляет около 9%. По опросу Info Sapiens, у менее четверти домохозяйств есть кредиты.

"Банки и дальше оценивают закредитованность населения как рекордно низкую, что подтверждают результаты опроса НБУ об условиях банковского кредитования" , - отмечается в обзоре.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.

Кроме того, с июля заработает расширенный Кредитный реестр, информацию о кредитах в размере 50 тысяч гривен и больше в который будут предоставляться не только банки, но и финансовые компании, сообщили в НБУ.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте в мае 2024 составили 34,6% годовых.