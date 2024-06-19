РФ перебросила почти все войска из-под границы Финляндии в Украину – СМИ

Несмотря на угрозы Москвы в адрес Финляндии "мерами военно-технического характера" из-за ее вступления в НАТО, военные базы у финских границ стоят почти пустые – этот личный состав и технику бросили на войну против Украины. Об этом рассказывает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на источник в разведке, сообщает Европейская правда.

Несмотря на то, что Россия запугивала Финляндию "последствиями" в случае ее вступления в НАТО и обещала нарастить военное присутствие у границы, пока военные базы в этом регионе более пустые, чем год назад.

"В среднем 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины" , – сообщает источник вещателя в разведке.

В зависимости от базы, доля выведенных военных и техники несколько больше или меньше, в том числе в зависимости от сезона и проведения учений. На базах остались практически только инструкторы и новобранцы – контрактников отправили воевать.

По его словам, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей огромной территории, кроме Подмосковья.

Yle также получили спутниковые снимки российских баз, которые подтверждают определенные изменения. Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.

Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (переименованное россиянами в Каменку) свидетельствуют, что там в настоящее время стоят многочисленные палатки для проживания личного состава – вероятно, мобилизованных или призывников, проходящих базовую подготовку.

Собеседник в разведке говорит, что при этом ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается и достаточно сильная.

Напомним, в России начали угрожать Финляндии из-за намерений вступить в НАТО еще до того, как в Хельсинки окончательно определились с решением подавать заявку; в том числе МИД России пообещал ответ "военно-технического и иного характера".

В начале 2023 года министр обороны России анонсировал создание в Карелии нового армейского корпуса, в который войдут три мотострелковые и две десантно-штурмовые дивизии. Тогда же анонсировали создание Ленинградского военного округа.