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Еврокомиссия предложила бюджет на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины

Еврокомиссия предложила бюджет на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины
Фото: Рixabay

Европейская комиссия в среду предложила бюджет на 2025 год, который предусматривает 15,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится на сайте комиссии в среду.

По пропозиции, 4,3 млрд евро будут доступны Украине в виде грантов в рамках программы Ukraine Facility, а 10,9 млрд евро – в виде кредитов.

В целом годовой бюджет ЕС, предложенный комиссией, на 2025 год, имеет объем 199,7 млрд евро.

Проект бюджета на следующий год является частью долгосрочного бюджета ЕС, принятого в конце 2020 года с поправками, внесенными в феврале 2024 года.

Годовой бюджет на 2025 год должен быть официально утвержден бюджетным органом до конца года.

Напомним, недавно Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility - орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией из числа граждан стран ЕС.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

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