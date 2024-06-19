ГУР идентифицировало четырех российских убийц украинских военнопленных

Главное управление разведки Минобороны Украины идентифицировало российских убийц четырех украинских военнопленных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области военнослужащие государства-агрессора России совершили очередное военное преступление - расстреляли украинских военнопленных.

Эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.

Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению - ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ.

Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, Россия).

На момент казни украинских военнопленных под Роботиным 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 10.12.1990 г.р., позывной "буйвол".

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. - командир 2-го батальона;

старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. - командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. - командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. - командир 6-й штурмовой роты.

По данным ГУР, эти российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.