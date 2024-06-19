Генштаб: На фронте уже 59 столкновений, больше всего – на Покровском направлении

С начала суток русские войска наибольшую активность проявляют в Покровском направлении. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 59.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13.00 19 июня.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей вновь подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории российской федерации. Так, по направлению Азаровка (РФ) нанесен удар по Леоновке, из Безымянного (РФ) по Возрожденскому, из Случовска (РФ) по Гремячу, а также из Зерново по селу Середина-Буда.

За сегодняшний день противник трижды атаковал на Харьковском направлении. Один вражеский штурм подразделениями Сил обороны отражен. Продолжаются два боестолкновения близ Волчанска, где авиация окупантов, со стороны Белгорода (РФ) к тому же нанесла два удара тремя КАБами.

На Купянском направлении продолжаются четыре боеприкосновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки. Две атаки российских войск наши защитники отразили, в частности, вблизи Песчаного.

В Лиманском направлении враг провел пять безуспешных попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Продолжается бой вблизи Макеевки.

На Северском направлении оккупационная армия пытается проявлять активность в Новом районе. Один вражеский штурм наши защитники отразили, еще один продолжается.

На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций у Калиновки и Ивановского. Там продолжаются бои.

Также противник не оставляет намерения протиснуть нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 22 раза атаковали позиции украинских воинов недалеко от Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отразили 18 вражеских атак, еще четыре продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки и Парасковеевки. Наши защитники на данном участке отразили шесть вражеских атак, еще один бой продолжается.

На Времивском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла удар двенадцатью неуправляемыми авиаракетами в районе Старомайорского. Также активно работает вражеская авиация на Приднепровском направлении. В частности, по Ольговке нанесен удар четырьмя КАБами, три бомбы оккупанты сбросили на Крынки и еще одну – на село Бургунка.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.