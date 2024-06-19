В Раде работают над законопроектом, чтобы работников ОПК не мобилизовали при обновлении данных в ТЦК

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки работает над законопроектом о защите работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) от мобилизации во время обновления военно-учетных данных в ТЦК и СП. Об этом заявил секретарь комитета Роман Костенко (фракция " Голос"), сообщает Украинская правда.

"Проблема в том, что работники предприятий ОПК идут обновлять данные в ТЦК и их сразу мобилизуют. Но они имеют законное право на бронирование. Мы сейчас готовим законопроект, чтобы сделать невозможным мобилизацию таких людей во время обновления данных" , – говорится в сообщении.

В настоящее время проект закона находится в стадии наработки в оборонном парламентском комитете. Поэтому Костенко не прогнозирует, когда именно документ будет зарегистрирован в парламенте.

Оборонные предприятия, которые признаны критически важными для экономики Украины и могут законно бронировать до 100% работников, в начале июня призвали власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК и СП.