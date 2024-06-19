Зеленский встретился со спикером польского Сейма

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Сейма Польши в Киеве говорили, среди прочего, о сотрудничестве для защиты украинского неба и подготовке двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Европейская правда.

Владимир Зеленский рассказал, что они с Шимоном Головней говорили о ситуации на фронте и воздушных атаках со стороны РФ.

"Мы также говорили о сотрудничестве для защиты украинского неба. Отдельно мы обсудили результаты Глобального саммита мира и подготовку к подписанию двустороннего соглашения по безопасности" , – отметил Зеленский.

Он добавил благодарность Польше за всю оказанную помощь и за ее поддержку в вопросе приближения Украины к членству в ЕС.

Напомним, приезд Шимона Головни в Киев 19 июня является его первым визитом в Украину. Перед встречей с Зеленским он выступил в Верховной Раде, а также почтил защитников Украины у стен Михайловского златоверхого монастыря.