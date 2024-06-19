Медучреждениям передали дополнительные генераторы на случай блэкаутов

Благодаря совместному проекту Минздрава Украины и Всемирного банка было закуплено 78 генераторов мощностью 16 кВт для полноценной и бесперебойной работы медучреждений на случай возможных отключений электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Отмечается, что генераторы получат больницы, центры первичной медико-санитарной помощи, медицинские центры социально значимых болезней, центры медико-социальной реабилитации, центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и лечебно-диагностические центры.

Оборудование распределят в Винницкую, Днепропетровскую, Волынскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Харьковскую, Львовскую, Кировоградскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черновицкую области.

Учитывая постоянные атаки и обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины, обеспечение учреждений здравоохранения генераторами позволит им работать бесперебойно при любых критических условиях. Генераторы будут срабатывать автоматически в случае аварийного отключения электроэнергии и поставлять напряжение в сеть.

Всего сейчас в украинских медучреждениях есть 11 262 генератора, которые будут срабатывать автоматически в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним:

Кабинет министров расширил действие кредитной программы "5-7-9" на строительство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Партнеры G7+ объявили о дополнительной помощи энергетическому сектору на сумму более 1 млрд долларов после последних российских атак